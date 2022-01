Gianni Celati | il ferrarese misantropo che amava passeggiare

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi in futuro si limiterà agli estremi biografici cosa mai potrà capire di? Nato a Sondrio nel 1937 e morto a Brighton nel 2022… Due località in cui proprio non ce lo vedo:era! La montagna lombarda fu solo un breve accidente famigliare, l’Inghilterra sarà dovuta a una moglie inglese, alle traduzioni dall’inglese… Attività ancillare, dichiaratamente alimentare e, permettetemi, artisticamente marginale. Lo so che ha tradotto London e Swift, Melville e Mark Twain, lo so che ha tradotto nientepopodimeno che l’“Ulisse” ma per me è più importantedi Joyce e avrei voluto che i sette anni persi dietro il prolisso irlandese li avesse impiegati a scrivere qualcosa di suo. Qualcosa di. Qualcosa di nebbioso e pianeggiante. La pianura come l’ha ...

Radio3tweet : Le narrazioni ci servono per immaginare com’è fatto il mondo attraverso un buon ascolto delle parole. Diceva Gianni… - Einaudieditore : «Infine ho detto di sí». Gianni Celati - mannocchia : Verso la foce, Gianni Celati - Holga120S : RT @aminuscolo: l'archivio di @doppiozero credo che abbia scritti su e di Gianni Celati come di nessun altro. E lo state leggendo tutto. ht… - analogicait : R. I. P. Gianni Celati -

... "Anche fra gli scrittori, come fra i musicisti, ci sono quelli stonati e quelli intonati" Quando parlavabisognava sempre aguzzare le orecchie. Non solo per meglio disporsi ad ...morto all'età di 84 anni, scrittore, critico letterario e traduttore, considerato tra le figure più rappresentative della società italiana dagli anni Settanta in poi.viveva dal 1989 a Brighton, in ...Diceva che certe frasi “cantano la gloria della lingua”. Ma come si fa? Bisogna riuscire a infilarsi in un posto dal quale la gloria della lingua stia passando. E anche nel freddo di Boston che ti sta ...Ha percorso strade non convenzionali della narrativa e nelle vesti di documentarista Celati collaborò in forma stabile con la casa di produzione cinematografica bolognese Pierrot e la Rosa. Uno dei ma ...