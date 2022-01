Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare la Casa del GF Vip6? Il video con le rivelazioni del concorrente (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip6 con una presentazione da vero playboy. Ma, durante la sua permanenza nel fortunato reality show, le cose non sono andate proprio per il meglio a livello sentimentale. Infatti, Gianmaria Antinolfi ha inizialmente litigato ferocemente con la sua ex Soleil Sorge e, in seguito, iniziato una frequentazione con Sophie Codegoni. Ma, dopo vari alti e bassi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il manager per il bel Alessandro Basciano, nuovo concorrente del reality show. Gianmaria Antinolfi sembra convinto a voler lasciare il Grande Fratello Vip6. Una rinuncia che arriva dopo quella di Manuel Bortuzzo, anch’egli intenzionato a voler ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022)è entrato nelladel Grande Fratellocon una presentazione da vero playboy. Ma, durante la sua permanenza nel fortunato reality show, le cose non sono andate proprio per il meglio a livello sentimentale. Infatti,ha inizialmente litigato ferocemente con la sua ex Soleil Sorge e, in seguito, iniziato una frequentazione con Sophie Codegoni. Ma, dopo vari alti e bassi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il manager per il bel Alessandro Basciano, nuovodel reality show.sembra convinto a voleril Grande Fratello. Una rinuncia che arriva dopo quella di Manuel Bortuzzo, anch’egli intenzionato a voler ...

