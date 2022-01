Gianfranco Pasquino: “Pd e la malattia del renzismo? D’Alema ha ragione, inadeguata la risposta di Letta. Renzi? Non ha cultura politica” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “D’Alema sul Pd ‘malato’ in epoca Renziana? Non so se ‘malattia’ sia la parola più appropriata, però in qualche modo bisogna pur definire questo fenomeno che a me pare negativo. Secondo me, D’Alema ha ragione e ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Criticarlo per cose che sono descrizioni e interpretazioni, a mio avviso, corrette non è un’operazione molto brillante. Poi ognuno può pensarla diversamente, ma deve apportare degli argomenti”. Così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna, commenta le dibattute dichiarazioni di Massimo D’Alema e le reazioni polemiche di diversi esponenti dem, da Filippo Sensi a Giuseppe Fioroni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “sul Pd ‘malato’ in epocaana? Non so se ‘’ sia la parola più appropriata, però in qualche modo bisogna pur definire questo fenomeno che a me pare negativo. Secondo me,hae ha fatto bene a sottolineare questo aspetto. Criticarlo per cose che sono descrizioni e interpretazioni, a mio avviso, corrette non è un’operazione molto brillante. Poi ognuno può pensarla diversamente, ma deve apportare degli argomenti”. Così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale,, professore emerito di Scienzaall’Università di Bologna, commenta le dibattute dichiarazioni di Massimoe le reazioni polemiche di diversi esponenti dem, da Filippo Sensi a Giuseppe Fioroni ...

