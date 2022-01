Giallo Taviano | Andrea Ferrari trovato morto in un compattatore di rifiuti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Era scomparso dala sera di Capodanno. Lo hanno finalmente ri, ma come cadavere, gettato in un. Il drammatico ritrovamento è avvenuto in un deposito di una ditta dei. Il corpo appartiene ad, quarantatreenne della provincia di Lecce scomparso la sera di Capodanno. Il corpo del poveroè stato rivenuto oggi, tre gennaio 2022, a due giorni dalla scomparsa. L’uomo si era forse addormentato in un cassone per la raccolta dei cartoni nei pressi di un supermercato di Gallipoli. L’auto, infatti, è stata ritrovata nelle vicinanze, ben parcheggiata. Ovviamente, le forze dell’ordine si sono attivate per svolgere ulteriori indagini e fare luce sulla tragica fine del cittadino di ...

... arrivando proprio da. Tanti ora i dubbi da sciogliere: la prima ipotesi, la più ... Come ci sia finito lì, però, è un, vista anche l'altezza del compattatore. Potrebbe essersi trattato di ...In tre hanno avuto necessità di trasporto in ospedale (due in codicee una persona in verde). Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di; in ausilio, per la viabilità, i ...L'ultimo contatto è stato una telefonata fatta alla madre alle 11 e mezza della sera del primo gennaio: "Sto al bar" (non si sa quale, né di quale paese). Da quel momento, il buio. Non si hanno più no ...