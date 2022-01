GFVip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta? Ecco cosa ha rivelato Manila (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano cucinare la polenta. Il motivo è più semplice di quello che si pensa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che inon possano cucinare la. Il motivo è più semplice di quello che si pensa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa ...

Advertising

AlbachiaraPari1 : RT @rainbow20202020: Ci tengo a postare questo video di qualche ora fa di Katia che prende in giro Manuel perché riesce ad aprire la vetrat… - cride_mar : RT @AndreaD61425392: Gian in versione gomorra è no spasso,ed inutile che continuate a dire che ha detto questo quello,gne gne gne,perché da… - disperata18 : RT @TheBitchesAcc: Ero la prima a dire di Manila che non si esponeva in faccia,ma su di lei non ho mai dubitato del bene che volesse a Sole… - Paola80725854 : RT @Viperissima_: Tra poco sbroccano tutti perché non hanno cibo e chi sono io per perdermi tutto questo? #GFvip - Gioia11625035 : Hanno parlato della cessata detta da Alex ai tempi, è giusto che stasera parlino delle cessate dette da Katia nei c… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip perché GFVip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta? Ecco cosa ha rivelato Manila Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano cucinare la polenta. Il motivo è più semplice di quello che si pensa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa ...

Chi è il fidanzato di Federica Calemme? Gianmaria lo conosce: "Ho un ottimo rapporto con lui" Gianmaria che ride perché ha scoperto do conoscere anche il fidanzato di Federica #gianmaria #gfvip ? Andreia Verando (@AndreiaVerando2) January 1, 2022

GFVip, perché i concorrenti non possono mangiare la polenta? Ecco cosa ha rivelato Manila Il Messaggero Nuovo mistero nella casa del GF Vip: sembra infatti che i concorrenti non possano cucinare la polenta. Il motivo è più semplice di quello che si pensa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa ...Gianmaria che rideha scoperto do conoscere anche il fidanzato di Federica #gianmaria #? Andreia Verando (@AndreiaVerando2) January 1, 2022