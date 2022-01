GFVIP: ALFONSO SIGNORINI ACCOGLIE “SANDOKAN” KABIR BEDI, NUOVO VIPPONE DELLA CASA (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera, lunedì 3 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da ALFONSO SIGNORINI. Le anticipazioni del GFVIP. Momentaneo cambio DELLA guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l’unica new entry DELLA serata, anche nella CASA ci sarà un NUOVO ingresso: quello dell’attore KABIR BEDI. Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d’avventura hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in questa occasione di festa, non sono mancate ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera, lunedì 3 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da. Le anticipazioni del. Momentaneo cambioguardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l’unica new entryserata, anche nellaci sarà uningresso: quello dell’attore. Brindisi, litigi, confronti e baci appassionati sotto al vischio: i “vipponi” hanno vissuto l’esperienza unica di vivere nel loft di Cinecittà il Capodanno. Insieme ai loro compagni d’avventura hanno dato il benvenuto al 2022 ma, anche in questa occasione di festa, non sono mancate ...

