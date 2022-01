GFVip 6, preferiti e sfavoriti: ecco chi c’è sul podio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una classifica provvisoria dei concorrenti più amati (e più odiati) dal pubblico social. Chi al primo posto e chi all’ultimo? Il nuovo anno inizia in modo inaspettato per i concorrenti del GFVip 6. Stando alle classifiche social, infatti, il pubblico da tastiera definisce nuove percentuali di gradimento che non vedono più Giucas Casella al primo posto ma Davide Silvestri con un 61% di gradimento. In questo periodo di Feste, l’attore si è fatto amare dal pubblico del piccolo schermo per il suo equilibrio, la sta simpatia e la sua sensibilità. Dopo di lui Barù (57% di gradimento), un’inaspettata rivelazione di questa sesta edizione del reality: eclettico, introverso ma socievole, a tratti sopra le righe e, sopratutto, un esperto di cucina gourmet. A pari merito con Barù troviamo Gianmaria Antinolfi, seguito da Giucas Casella con un 54% di gradimento. Ultima in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una classifica provvisoria dei concorrenti più amati (e più odiati) dal pubblico social. Chi al primo posto e chi all’ultimo? Il nuovo anno inizia in modo inaspettato per i concorrenti del6. Stando alle classifiche social, infatti, il pubblico da tastiera definisce nuove percentuali di gradimento che non vedono più Giucas Casella al primo posto ma Davide Silvestri con un 61% di gradimento. In questo periodo di Feste, l’attore si è fatto amare dal pubblico del piccolo schermo per il suo equilibrio, la sta simpatia e la sua sensibilità. Dopo di lui Barù (57% di gradimento), un’inaspettata rivelazione di questa sesta edizione del reality: eclettico, introverso ma socievole, a tratti sopra le righe e, sopratutto, un esperto di cucina gourmet. A pari merito con Barù troviamo Gianmaria Antinolfi, seguito da Giucas Casella con un 54% di gradimento. Ultima in ...

alepontecorvo : Scusate domanda fondamentale ai fini della battaglia che si apprestano a combattere: oggi hanno votato per i prefer… - fairytale10101 : RT @catilvester: #gfvip oops! Tutti in maschile in confessionale.. Gian: a ci diranno chi hanno votato come preferiti. - catilvester : #gfvip oops! Tutti in maschile in confessionale.. Gian: a ci diranno chi hanno votato come preferiti. - rita_2308 : @jenniesjeans Mah hanno votato i preferiti?#gfvip - SoyMareluna : RT @Terry9024: Ora mi è tutto chiaro,forse! Giucas quelle poche uscite che non ci sono piaciute le ha fatte appositamente per indagare! Dic… -