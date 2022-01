GF Vip, Lulù ai ferri corti con Soleil: «Pensi che se urli la gente sta zitta perché c’ha paura. Non rompere il cazz0». La Sorge: «Così parli a tua sorella, alla tua famiglia. Maleducata» – Video (Di lunedì 3 gennaio 2022) Soleil si lamenta con Manila - US Endemol Shine Anche se a Capodanno hanno avuto la possibilità di mangiare di tutto e di più, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a litigare per via del cibo. A causa di un tartufo misteriosamente sparito, Lulù Selassié e Soleil Sorge si sono infatti rese protagoniste di una discussione “culinaria”. Tutto è partito mentre Lulù stava conversando con Barù Gaetani: “Qualcuno se l’è intascato… Il tartufo che c’è arrivato, è sparito. (…) Per principio, questa roba non va bene. Se nascondevo io qualcosa si incazzava“. A quel punto, Soleil si è intromessa con fare strafottente nella conversazione: “Per principio? Ma se sei la prima che si nasconde le cose. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dai, la torta, la frutta, vi mettete di tutto. ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022)si lamenta con Manila - US Endemol Shine Anche se a Capodanno hanno avuto la possibilità di mangiare di tutto e di più, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a litigare per via del cibo. A causa di un tartufo misteriosamente sparito,Selassié esi sono infatti rese protagoniste di una discussione “culinaria”. Tutto è partito mentrestava conversando con Barù Gaetani: “Qualcuno se l’è intascato… Il tartufo che c’è arrivato, è sparito. (…) Per principio, questa roba non va bene. Se nascondevo io qualcosa si incazzava“. A quel punto,si è intromessa con fare strafottente nella conversazione: “Per principio? Ma se sei la prima che si nasconde le cose. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dai, la torta, la frutta, vi mettete di tutto. ...

