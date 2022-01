GF Vip, lite tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro: il motivo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sono nati i primi dissidi anche tra due concorrenti finora molto legate. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. La soprano si è scagliata contro l’amica che a suo dire nei suoi confronti avrebbe assunto un atteggiamento disinteressato. “Io sono fatta così, fate come volete. Ci sono le nomination, votatemi ma non mi rompete i co****ni. Lasciatemi in pace” ha tuonato Katia, risentita. “Per me l’amicizia è un’altra cosa”. GF Vip, la dedica di Dayane Mello all’amica Soleil Sorge Tornata in Italia, la modella brasiliana ha parlato dell'amica attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip GF Vip 6, primo scontro tra Manila ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sono nati i primi dissidi anche tra due concorrenti finora molto legate. Stiamo parlando di. La soprano si è scagliata contro l’amica che a suo dire nei suoi confronti avrebbe assunto un atteggiamento disinteressato. “Io sono fatta così, fate come volete. Ci sono le nomination, votatemi ma non mi rompete i co****ni. Lasciatemi in pace” ha tuonato, risentita. “Per me l’amicizia è un’altra cosa”. GF Vip, la dedica di Dayane Mello all’amica Soleil Sorge Tornata in Italia, la modella brasiliana ha parlato dell'amica attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip GF Vip 6, primo scontro tra...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, lite tra Soleil Sorge e Lulù Selassié per il cibo: ecco cosa è successo - occhio_notizie : Lite tra Katia e Manila: 'Per me l’amicizia è un'altra cosa' #gfvip6 - SaCe86 : Dramma Grande Fratello vip, Lite furiosa, Pugno in faccia a Sophie Codegoni, “Inacettabile”. Ecco chi viene cacciat… - see_lallero : RT @gossipblogit: Grande Fratello VIP 6, fanno discutere le parole di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni (VIDEO) - Y_R_Torresi : Ma è vera questa notizia oppure si tratta di una fake news? -