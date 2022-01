GF Vip | la dedica di Dayane Mello all’amica Soleil Sorge

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’amicizia traè nota nel mondo dello spettacolo e ai fan delle due modelle, e la brasiliana qualche ora fa è tornata a parlarne sui social. Rientrata in Italia dopo aver concluso l’esperienza a La Fazenda, reality show che l’ha vista protagonista in patria,ha risposta alla domanda di un follower che le chiedeva se le mancasse, che attualmente si trova reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 6, la stessa che lo scorso anno aveva ospitato la. E cosìha risposto esprimendo sul suo profilo Instagram tutto l’amore che prova per. “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo ...