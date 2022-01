GF VIP, i concorrenti hanno il telefono? Bomba dalla casa: l’indizio social (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vicenda particolare accaduta sotto uno scatto di Adriana Volpe. Un like da parte di un concorrente del GF VIP ha innescato un dubbio negli utenti. GF VIP (Facebook)Il GF VIP regala delle dinamiche anche all’esterno. All’interno della casa, i concorrenti, stanno vivendo un periodo natalizio di assoluta tranquillità. Le immagini dei festeggiamenti di Capodanno sono stati apprezzati e ripresi da molti utenti del web. Naturalmente, le dinamiche sono sempre state protagoniste. Come il richiamo degli autori verso un concorrente che ha sbottato. Anche la puntata in programma per stasera si prospetta scoppiettante. Ci saranno determinati ingressi pronti a rompere gli equilibri che si sono formati in questi quattro mesi. Insomma, come capita spesso, la tensione sale e sale anche l’interesse dei tantissimi spettatori del programma. Come ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Vicenda particolare accaduta sotto uno scatto di Adriana Volpe. Un like da parte di un concorrente del GF VIP ha innescato un dubbio negli utenti. GF VIP (Facebook)Il GF VIP regala delle dinamiche anche all’esterno. All’interno della, i, stanno vivendo un periodo natalizio di assoluta tranquillità. Le immagini dei festeggiamenti di Capodanno sono stati apprezzati e ripresi da molti utenti del web. Naturalmente, le dinamiche sono sempre state protagoniste. Come il richiamo degli autori verso un concorrente che ha sbottato. Anche la puntata in programma per stasera si prospetta scoppiettante. Ci saranno determinati ingressi pronti a rompere gli equilibri che si sono formati in questi quattro mesi. Insomma, come capita spesso, la tensione sale e sale anche l’interesse dei tantissimi spettatori del programma. Come ...

Advertising

CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata #3gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, nuovi ingressi, elimi… - ehiaguilera : RT @Wonderlover85: Mia mamma non si spiega questa mia passione per Amadeus. A me mette serenità, c’è stato per tutto il 2020 e il 2021 ogni… - ineedahoraanhug : RT @Wonderlover85: Mia mamma non si spiega questa mia passione per Amadeus. A me mette serenità, c’è stato per tutto il 2020 e il 2021 ogni… - trottamirco : RT @gabri4ni: E non vi piacciono i comici….e non vi piacciono i concorrenti…e non vi piacciono i Vip….a quanto pare non vi piace nemmeno il… - gabri4ni : E non vi piacciono i comici….e non vi piacciono i concorrenti…e non vi piacciono i Vip….a quanto pare non vi piace… -