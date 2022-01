GF Vip, diretta 3 gennaio: Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli. Kabir Bedi nuovo concorrente (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Questa sera, durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su , ci sarà un nuovo eliminato e ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) . Questa sera, durante lache seguiremo minuto per minuto su , ci sarà uneliminato e ...

Advertising

GuidaTVPlus : 03-01-2022 21:10 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… - zazoomblog : GF Vip “scandalo” in giardino: lo ha fatto in diretta. Concorrente rischia grosso - #“scandalo” #giardino: #fatto - Sabri22450443 : RT @salvatrash1: BDU che torna al timone di un reality in diretta con annessa giuria trash forse qualche vip e la diretta della villa con l… - GuidaTVPlus : 02-01-2022 21:10 #MediasetExtra Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa #Realityshow #Intrattenimento… - Gio55981465 : RT @salvatrash1: BDU che torna al timone di un reality in diretta con annessa giuria trash forse qualche vip e la diretta della villa con l… -