GF Vip anticipazioni | la prima puntata del nuovo Chi c’è a rischio eliminazione | il nuovo ingresso e i temi

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip6 torna in onda oggi lunedì 3 gennaio 2022 per il primo appuntamento delanno con gli appassionati fan del reality. La trentunesimain diretta dalla casa più spiata d’Italia sarà condotta ovviamente da Alfonso Signorini sempre su Canale5 ed innanzitutto ci svelerà quale sarà il concorrente che dovrà lasciare il gioco tra i quattro nominati Alessandro Basciano, Eva Grimaldi, Federica Calemme ed il chiacchieratissimo Barù, resosi protagonista nelle ultime ore di una polemica su un possibile spinello fumato nella casa. Al fianco del conduttore un piccolo cambiamento tra le opinioniste che saranno Adriana Volpe e Laura Freddi, che prende il posto di Sonia Bruganelli solo per questo appuntamento. Tutto quello che vedremo questa sera al Grande Fratello Vip 6. La nuovadel GF Vip ...

Oggi, lunedì 3 gennaio 2022, trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5. Tutte le anticipazioni del GF Vip 6, che andrà in onda stasera 3 dicembre con una nuova puntata del reality show. Gf Vip anticipazioni: stasera ad attendere gli spettatori ci saranno nuovi ingressi, tra concorrenti e opinioniste, baci appassionati e litigi ...