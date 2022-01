GF Vip | anticipazioni 31esima puntata | Basciano smascherato | sorprese su Delia Duran

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Stasera, lunedì 3 gennaio 2022, andrà in onda ladel Grande Fratello Vip 6, nonché la prima del nuovo anno. Per i concorrenti ci sarà una sorta di resa dei conti legata soprattutto a quanto successo la notte di Capodanno. Tra balli, vino e musica, infatti, ci sono stati diversi avvicinamenti: Gianmaria Antinolfi ha baciato la new entry Federica Calemme, mentre Alessandropur baciando Sophie Codegoni, è parso completamente rapito da Solei Sorge. E proprioverrà in un certo sensocon le due ragazze, le quali (soprattutto Sophie) non sono pienamente al corrente del doppio gioco fatto dal trentenne genovese. Come reagiranno? C’è poi l’incognita. Il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6 sembrava certo fino a qualche ...

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip di questo lunedì 3 gennaio 2022, rivelano che in studio non ci sarà l'opinionista Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis, infatti, questa settimana non prese ...