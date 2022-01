Gf Vip | amico di Manuel furioso contro Katia | “Cafona | rasenti il ridicolo Fatti prestare la carrozzina…”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip, nelle ultime oreRicciarelli è finita un’altra volta nella bufera social per una frase pronunciato aBortuzzo: tutto è successo quando il nuotatore è andato in giardino a fumare una sigaretta senza richiudere la porta; la soprano, che in quel momento era lì vicino a giocare a carte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,una furiaLulù: “Vattene a fan**lo, mi sono vergognato…” Gf Vip, clamoroso dietrofront?e il suo massaggio hot a Lulù: “Meraviglia” Gf Vip,bacia intensamente Lulù (Video) e ammette: “Tante volte ho sbagliato e nonostante tutto…” Gf Vip,e la sua gaffe clamorosa sulla disabilità di ...

Advertising

Gioia68446562 : RT @blogtivvu: “Katia Ricciarelli sei una cafona!”: l’amico di Manuel Bortuzzo interviene dopo lo scivolone al GF Vip – VIDEO https://t.co… - blogtivvu : “Katia Ricciarelli sei una cafona!”: l’amico di Manuel Bortuzzo interviene dopo lo scivolone al GF Vip – VIDEO… - rinnegatto : @mesmeri @RobertoRedSox Infatti lo spettacolo (cioè la merce) non è il cibo, ma il cagacazzismo che descrivi. Finge… - GIUSEPPINACIRU1 : Gf Vip, Amico intimo di Manuel Bortuzzo interviene contro l’infelice frase di Katia Ricciarelli che ha indignato il… - occhio_notizie : L'infelice frase di Katia su Manuel: “Come l’ha aperta può anche chiuderla” #gfvip6 -

Ultime Notizie dalla rete : Vip amico

Nella casa del GFKatia Ricciarelli continua a essere protagonista di scivoloni nei confronti degli altri concorrenti, in particolare verso Manuel Bortuzzo. L'di Manuel sui social si scaglia contro Katia. ...Tradire o attaccare unsignifica non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l'...mettere una pietra sopra il passato e di ricominciare da zero con il vincitore del Grande Fratello5.Gf Vip 5, Dayane Mello demolisce Rosalinda Cannavó e il loro legame: "Una storia d’amore che è esistita solo nella vostra testa".Nella casa del Gf Vip, nelle ultime ore Katia Ricciarelli è finita un'altra volta nella bufera social per una frase pronunciato a Manuel Bortuzzo: tutto è ...