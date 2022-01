Gerry Scotti svela | “Dopo il Covid ho cambiato la mia alimentazione”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il conduttore lo scorso anno ha contratto il virusè stato uno dei tantissimi italiani, lo scorso anno, ad aver contratto il19. Una esperienza che ha lasciato un segno e hale sue abitudini. A raccontarlo lui stesso, in un’intervista a “Corriere della Sera“.il ricovero per il virus ha perso ben 11 kg, “Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e uova e raramente quella rossa. Per me che soffro di pressione alta è meglio così“. Il conduttore ha anche spiegato di non pensare solo all tv.è ...