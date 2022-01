Gerry Scotti | la dieta dopo il covid | ecco quanto è dimagrito

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 gennaio 2022)il suo ricovero a causa delha perso molti chili e ha deciso di cambiare vita, apportando delle modifiche alla sua quotidianità.lo scorso anno è stato ricoverato in terapia intensiva presso l'Humanitas di Milano a causa del: il celebre presentatore ha perso ben 11 chili durante il ricovero e una volta uscito dall'ospedale ha deciso di mettersi a, cambiando drasticamente il suo stile di vita. "Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non abbiamo toccato la carne per 40 giorni, fino a Pasqua. Adesso limito le quantità: una volta a settimana pollo, pesce e …