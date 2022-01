Gerry Scotti | il Covid ha cambiato la sua vita | è la seconda volta che succede

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Una scelta che haradicalmente la suaha deciso di farlo nel periodo in cui ilè dilagato In un’intervista al Corriere della Sera, a circa un anno dal suo ricovero perha raccontato di come le sue abitudini siano radicalmente cambiate e del percorso che ha L'articolo proviene da Inews24.it.

parla della sua nuova dieta nella quale limita molto il consumo di carne: "Ho seguito un regime vegetariano per circa quaranta giorni". Argomenti trattati La dieta di...Un anno fa circa la notizia della positività al Covid - 19 e il ricovero in terapia intensiva. Giorni difficili perquando ha trascorso un periodo davvero particolare nell'incertezza di non riuscire a superare quella fase così delicata. Uscì dall'ospedale con ben 11 chili in meno e questa metamorfosi ...Gerry Scotti ha optato per una nuova dieta dopo il brutto periodo passato in ospedale a causa del covid. Poca carne e tante verdure.Una scelta che ha cambiato radicalmente la sua vita, Gerry Scotti ha deciso di farlo nel periodo in cui il Covid è dilagato ...