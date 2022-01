"Gergely era felice e innamorato, ma aveva molta paura che gli potessero fare del male" (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Gergely Homonnay, lo scrittore ungherese attivista dei diritti Lgbt trovato morto in una sauna a Roma, "aveva molto paura che gli potessero fare del male": a raccontarlo sui social è una sua amica, la teologa magiara Rita Perintfalvi, che aveva trascorso con lui quattro giorni nella capitale italiana prima di Natale. "Mi si spezza il cuore, non capisco e non ci posso credere", ha scritto la donna, "Gergely Homonnay è morto. Ho trascorso 4-5 giorni prima di Natale con lui ed Erzsi (un'amica, ndr) a Roma, abbiamo intrecciato molti progetti comuni. Gergely era felice e innamorato, ma aveva molta paura che gli potessero ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI -Homonnay, lo scrittore ungherese attivista dei diritti Lgbt trovato morto in una sauna a Roma, "moltoche glidel": a raccontarlo sui social è una sua amica, la teologa magiara Rita Perintfalvi, chetrascorso con lui quattro giorni nella capitale italiana prima di Natale. "Mi si spezza il cuore, non capisco e non ci posso credere", ha scritto la donna, "Homonnay è morto. Ho trascorso 4-5 giorni prima di Natale con lui ed Erzsi (un'amica, ndr) a Roma, abbiamo intrecciato molti progetti comuni.era, mache gli...

