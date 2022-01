Geolier | video choc di Capodanno Il rapper di Secondigliano incita la fidanzata a sparare

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Napoli, 3 gennaio 2022 " Quattro spari per festeggiare il, colpi immortalati in unche hanno "bucato" il web. Un'ondata di polemica sta travolgendo il notonapoletano, ...

Advertising

Corriere : Il rapper Geolier dopo il video di Capodanno: «Chiedo scusa, ho sbagliato. Non lo rifarei» - Italia_Notizie : Il video di Capodanno del rapper Geolier: «Vai spara». E incita la fidanzata a fare fuoco dal balcone a Napoli - zazoomblog : Napoli video choc di Capodanno: il rapper Geolier incita la fidanzata ?a sparare dal balcone - #Napoli #video… - corrmezzogiorno : #Napoli Video | Geolier invita la fidanzata a sparare con la pistola a Capodanno - francobus100 : Napoli, video choc di Capodanno: il rapper Geolier incita la fidanzata a sparare dal balcone -

Ultime Notizie dalla rete : Geolier video

InterNapoli.it

A scatenare il dissenso da parte dell'opinione pubblica è stato undi circa 20 secondi pubblicato dallo stessosui social network: le immagini risalgono alla notte di San Silvestro e ..., 21 anni, è duro nei suoie canta in dialetto napoletano, poi al telefono ha la voce sommessa, da bravo ragazzo. Alterna lunghi silenzi a parole sussurrate. " Chiedo scusa per quello ..."Non capisco il perché di tutto questo clamore, ho anche specificato che la pistola fosse finta", è il commento del rapper 21enne. Napoli travolta dalle polemiche: "Modello malavitoso da combattere" ...Il 21enne di Napoli incita la fidanzata: «Vai, spara». Ma la pistola «era una scacciacani» e si difende: «Un polverone mediatico inutile, avevo scritto che era un’arma finta» ...