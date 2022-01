Genoa | vicino il ritorno di Piatek | già trovato l’accordo con l’Herta Berlino

(Di martedì 4 gennaio 2022)scatenato sul calciomercato invernale, che cerca in tutti i modi di rafforzare la squadra di Shevchenko per cercare una difficile salvezza. Nome caldo in queste ore, è quello di Krzysztof. Ilvorrebbe infatti riportare in Liguria l’attaccante che tanto aveva fatto bene dall’agosto 2018 al gennaio 2019. Secondo quanto riportato da Sky Sport, traed Herthaci sarebbero già stati i primi contatti e un accordo formale sarebbe già statosulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, totale 17 milioni di euro. Ora però, c’è da convincere proprio il polacco. Dopo gli acquisti di Silvan Hefti e Leo Ostigard, ilnon vuole fermarsi. SportFace.

