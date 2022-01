Genoa, si tratta il clamoroso ritorno! Si attende il sì del giocatore (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Genoa è scatenato sul mercato! Ha appena ufficializzato gli acquisti di Silvan Hefti e Leo Ostigard e nel mirino ci sarebbero i due attaccanti in forza all’Atalanta Piccoli e Miranchuk. Ma attenzione alla clamorosa indiscrezione dell’ultim’ora! La dirigenza rossoblù avrebbe proposto all’attaccante il ritorno nella società che tanto lo ha valorizzato e, per ora il giocatore ci sta seriamente pensando! Genoa, si avvicina il clamoroso ritorno di Piatek: manca solo il suo sì definitivo! Genoa, Piatek, ritorno A riportare la bomba di mercato è niente di meno che Gianluca Di Marzio. Nel mirino ci sarebbe Piatek, l’attaccante che in quel di Genova ha fatto così bene. E ora potrebbe seriamente ritornare! Il Genoa ha fatto la sua proposta ed ora si aspetta il sì definitivo del ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilè scatenato sul mercato! Ha appena ufficializzato gli acquisti di Silvan Hefti e Leo Ostigard e nel mirino ci sarebbero i due attaccanti in forza all’Atalanta Piccoli e Miranchuk. Ma attenzione alla clamorosa indiscrezione dell’ultim’ora! La dirigenza rossoblù avrebbe proposto all’attaccante il ritorno nella società che tanto lo ha valorizzato e, per ora ilci sta seriamente pensando!, si avvicina ilritorno di Piatek: manca solo il suo sì definitivo!, Piatek, ritorno A riportare la bomba di mercato è niente di meno che Gianluca Di Marzio. Nel mirino ci sarebbe Piatek, l’attaccante che in quel di Genova ha fatto così bene. E ora potrebbe seriamente ritornare! Ilha fatto la sua proposta ed ora si aspetta il sì definitivo del ...

