Genoa, c’è secondo colpo per la difesa. Criscito potrebbe seguire Insigne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo svedese Ostigard è il secondo rinforzo rossoblù per Shevchenko, dopo l’arrivo di Hefti, che sta già lavorando in gruppo Leggi su itasportpress (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo svedese Ostigard è ilrinforzo rossoblù per Shevchenko, dopo l’arrivo di Hefti, che sta già lavorando in gruppo

Advertising

provenzanofabi0 : Il mio pronostico su Sassuolo Genoa è 1-2 marcatori G. Scamacca,C. Ekuban #campionatopronostici @pronostici22 - lattedigatto : @777PARTENERS non c'e' problema, forza genoa! - interliveit : ??Stando a 'La Repubblica' all'#Inter è stato proposto Angel #DiMaria, in scadenza a giugno (ma nel contratto c'è op… - ale18riva : @uomonebbia Non volevo criticare la gestione Genoa, ma quanti giocatori forti sono usciti da voi negli ultimi anni?… - dronelaoc : @zambonalberto77 @23PierMorra88 @SusannaGatto4 Genoa: squadra disastrata assemblata a caso, fare 12 tiri in porta m… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa c’è Il Blog dei Tifosi – Programma Viola Fiorentina.it