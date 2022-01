Galli sulla variante Omicron: 'Falso pensare che tanti contagi facciano da vaccinazione' (Di lunedì 3 gennaio 2022) La variante Omicron è sfuggita al controllo ed ora sta causando molti contagi: più di quanto si potesse immaginare. Secondo l'infettivologo Galli, questo aumento non fungerà da sostituto del vaccino. ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laè sfuggita al controllo ed ora sta causando molti: più di quanto si potesse immaginare. Secondo l'infettivologo, questo aumento non fungerà da sostituto del vaccino. ...

Advertising

fabius10scudi : @WendellGee1985 Eh eh... Lo stesso Galli che ora si preoccupa di non sottovalutare la variante Omicron... - globalistIT : - RoxyRosaliaR : È lui che ti fa sentire così evidentemente. Perculano altri, altre state inguaiate, invidiate le donne fate comune… - AlberT_ex5S : RT @swonsae: In America invitano i dottori seri , e spiegano con intelligenza che la omicron come le altre varianti non sono pericolose,non… - Paul_Burgin : Il post #MarsHillBlog più letto dell'anno. Sulla resa del capo dei Galli, Vercingetorige, nel 52 a.C. #GiulioCesare… -