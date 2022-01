Furto nel parcheggio del cimitero | arrestato un 52enne del Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ieri pomeriggio, nel corso di un mirato servizio, i Carabinieri della Stazione di Avellino hannoin flagranza di reato undella provincia di Napoli, sorpreso a rubare in un’auto in sosta neldeldel capoluogo irpino. I militari, notato i movimenti sospetti dell’uomo, lo hanno subito bloccato e hanno scoperto che, con un giravite appositamente modificato, lo stesso aveva appena forzato la portiera di un’utilitaria e si era appropriato di un portafogli contenente circa 80 euro in contanti, i documenti della proprietaria dell’autovettura, residente ad Avellino, e una carta bancomat custodita insieme al relativo codice segreto. Ilè stato condotto in Caserma, dichiarato in arresto per “aggravato” ...