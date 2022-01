Frecciata di Bassetti a Speranza: Omicron è meno grave della Delta, solo al ministero non l’hanno capito (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ultima Frecciata di Matteo Bassetti è rivolta al ministro Speranza: «Omicron è meno grave della Delta, solo al ministero della salute non l’hanno ancora capito»… Del resto, il virologo lo va dicendo ormai da settimane che l’ultima variante del Sars Cov-2 è sì «più contagiosa, ma si risolve in un raffreddore». solo che oggi, nel ribadirlo, come segnalano tra gli altri anche Il Giornale e Libero, il prof aggiunge anche una stoccata a governo e ministro Speranza tra le righe di un messaggio social pubblicato nelle “Instagram stories”. Un commento in cui il virologo ribadisce: «Lo dico da 36 giorni che Omicron è meglio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ultimadi Matteoè rivolta al ministro: «alsalute nonancora»… Del resto, il virologo lo va dicendo ormai da settimane che l’ultima variante del Sars Cov-2 è sì «più contagiosa, ma si risolve in un raffreddore».che oggi, nel ribadirlo, come segnalano tra gli altri anche Il Giornale e Libero, il prof aggiunge anche una stoccata a governo e ministrotra le righe di un messaggio social pubblicato nelle “Instagram stories”. Un commento in cui il virologo ribadisce: «Lo dico da 36 giorni cheè meglio ...

