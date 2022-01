Francesco Zambon | «Ho denunciato l’Oms ma ho anche fatto tre dosi di vaccino Dico no al Green pass»

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il mesi è dimesso nel marzo scorso da funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità accusandola di aver coperto l’allarme Coronavirus per le pressioni della Cina. Oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice che haa Ginevra e che ci sono cause civili e processi penali a Roma, Bergamo e Padova per reati che vanno dalla violenza privata alla diffamazione fino alle false dichiarazioni. In alcuni èindagato: «Da quando sono disoccupato è il mio impiego. Un’amica delbene informata mi ha avvertito: per quante risorse tu possa avere ricordati che sono finite, quelle dell’Organizzazione infinite».dice che non gli piace dichiarare il suo status vaccinale perché lo vede come una ...