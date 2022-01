Francesca Fialdini nella bufera | sui social l’attaccano per l’intervista a Diana Del Bufalo ma lei controbatte a tono e asfalta tutti

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Delè stata una delle grandi protagoniste della puntata del famoso talk ‘Da noi a ruota libera’ andata in onda nel pomeriggio di domenica 2 gennaio 2021. Una puntata molto seguita ma a seguito della quale è nata anche qualche polemica sui. E ad intervenire immediatamente per placare ogni dubbio o polemica è stata proprio la presentatrice. Ma esattamente che cos’è accaduto?Delospite diSono ormai diverse settimane che la giovane attrice romanaDel, divenuta nota al pubblico in seguito alla partecipazione ad Amici, si trova al centro di numerose polemiche. La ragazza è infatti stata oggetto di vari attacchi da ...

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Diana Del Bufalo, l'intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Diana Del Bufalo, l'intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene - BITCHYFit : Diana Del Bufalo, l'intervista su Rai1 fa discutere: Francesca Fialdini interviene - telodogratis : Diana Del Bufalo su Rai1 dopo la sparata no vax, Francesca Fialdini risponde alle polemiche - FQMagazineit : Da noi a ruota libera, Diana Del Bufalo su Rai 1: scoppia la polemica. Francesca Fialdini: "Intervista registrata p…

...ad una particolarissima attività promossa dagli educatori e dai ragazzi della struttura educativa arcorese è stata domenica 2 gennaio la trasmissione "A Ruota Libera" condotta da. ...Motivo per cui la stessa conduttrice di "Da noi?A ruota libera",, si è ritrovata costretta a intervenire, specificando che: "La puntata del 2/01 di Da Noi a Ruota Libera è stata ...In molti hanno chiesto alla giornalista perché non le avesse chiesto del vaccino: ma la presentatrice di Da noi a ruota libera ha specificato che l'intervista era stata registrata prima ...Diana del Bufalo torna in tv ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, dopo le sue recenti dichiarazioni sul vaccino ...