Follia in provincia di Napoli, lancia il figlio dalla scogliera: morto bimbo di 2 anni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Orrore a Torre del Greco, mamma uccide il figlio di due anni e poi tenta il suicidio. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.30 nei pressi del lido La Scala. Torre del Greco, muore bimbo di 2 anni Secondo alcuni testimoni, una donna avrebbe lanciato il proprio figlio dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Orrore a Torre del Greco, mamma uccide ildi duee poi tenta il suicidio. I fatti sono accaduti nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.30 nei pressi del lido La Scala. Torre del Greco, muoredi 2Secondo alcuni testimoni, una donna avrebbeto il proprioL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

