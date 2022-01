Flurona, così la concomitanza di influenza e Covid. Primo caso registrato in Israele. “Allo studio un vaccino universale” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non una nuova malattia, ma la concomitanza di virus, quello influenzale e Sars Cov2. Ecco cos’è Flurona (dall’unione delle parole flu (influenza in inglese) e corona. “L’infezione insieme di Covid e influenza è un po’ strana perché in medicina si è sempre detto che se c’è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un’altra dovuta a un diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che il Covid causa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all’altro virus, che in questo caso è quello dell’influenza”, ha spiegato Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema. Il Primo caso di Flurona è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non una nuova malattia, ma ladi virus, quellole e Sars Cov2. Ecco cos’è(dall’unione delle parole flu (in inglese) e corona. “L’infezione insieme diè un po’ strana perché in medicina si è sempre detto che se c’è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un’altra dovuta a un diverso virus. La spiegazione potrebbe stare nel fatto che ilcausa un difetto di produzione di interferone e questo aprirebbe la strada all’altro virus, che in questoè quello dell’”, ha spiegato Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema. Ildiè ...

