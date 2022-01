Flurona, cosa succede se hai influenza e covid - 19 insieme: i sintomi (Di lunedì 3 gennaio 2022) apriamo l'anno con questo nuovo termine che potrebbe divenirci molto familiare da qui alle prossime settimane. Si tratta di una infezione simultanea da Sars - CoV - 2 e virus dell'influenza (dall'... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) apriamo l'anno con questo nuovo termine che potrebbe divenirci molto familiare da qui alle prossime settimane. Si tratta di una infezione simultanea da Sars - CoV - 2 e virus dell'(dall'...

Advertising

Corriere : Che cosa è Flurona, l’infezione da Covid e influenza insieme - infoitsalute : Flurona, cosa succede se hai influenza e covid-19 insieme: i sintomi - FrancescoPonzin : @terminologia In effetti la prima cosa che ho pensato è stata: «My, my, my, aye-aye, woo! M-m-m-my Flurona M-m-m-my Flurona (Yeah!)» - infoitsalute : Covid, che significa 'flurona' e quali sono i sintomi? E' una variante? Cosa sappiamo della doppia - Daniele_Manca : Che cosa è Flurona, l’infezione da Covid e influenza insieme, e quali sono i sintomi (meglio avere i due vaccini as… -