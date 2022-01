Florence Pugh compie 26 anni: quali sono i film e le serie TV a cui ha partecipato? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Florence Pugh oggi, lunedì 3 gennaio 2022, compie 26 anni. L’attrice britannica, nata ad Oxford è stata protagonista nel 2021 per aver interpretato Yelena Bedova, ‘sorella’ di Natasha Romanoff, alias Black Widow nel Marvel Cinematic Universe. Florence è apparsa sia nel film dedicato al personaggio di Scarlett Johansson sia nella serie televisiva Hawkeye. Florence in Lady Macbeth L’esordio come attrice professionista, per Florence Pugh è giunto nel 2014, quando aveva 18 anni, in ‘The Falling’, film drammatico in cui ha recitato anche Maisie Williams. Due anni più tardi, l’attrice britannica è stata protagonista di ‘Lady Macbeth’, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022)oggi, lunedì 3 gennaio 2022,26. L’attrice britca, nata ad Oxford è stata protagonista nel 2021 per aver interpretato Yelena Bedova, ‘sorella’ di Natasha Romanoff, alias Black Widow nel Marvel Cinematic Universe.è apparsa sia neldedicato al personaggio di Scarlett Johansson sia nellatelevisiva Hawkeye.in Lady Macbeth L’esordio come attrice professionista, perè giunto nel 2014, quando aveva 18, in ‘The Falling’,drammatico in cui ha recitato anche Maisie Williams. Duepiù tardi, l’attrice britca è stata protagonista di ‘Lady Macbeth’, ...

