Fiorentina | Vlahovic | “Futuro? Pensiamo all’Europa | poi vedremo”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “L’ho detto più volte finora: qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Tutto merita rispetto. Solo Dio sa cosa accadrà nel prossimo periodo. Il mio desiderio è quello di portare lain Europa, perché non ci siamo stati per molto tempo. Non so cosa può succedere in…“. Queste le parole dell’attaccante viola Dusanin un’intervista rilasciata al portale serbo politika.rs. E sul: “Il presidente Commisso è soprattutto un uomo serio e un grande presidente, sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Se si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie. Voglio che il 2022 sia ancora migliore del ...

L'attaccante della Fiorentina ha parlato degli obiettivi stagionali in maglia viola e del suo futuro Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in una intervista a Politika.rs ha parlato dei suoi obiettivi in maglia viola. In un'intervista rilasciata al quotidiano serbo Politika, il bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è tornato a parlare della sua situazione con il club viola. A inizio ottobre, la Fiorentina aveva reso nota la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto. Le dichiarazioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina: "Pensiamo all'Europa, poi vedremo sul futuro. Qui sto bene"