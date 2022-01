Fiorentina: nella squadra femminile segnalate quattro positività al Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ancora Covid nel calcio italiano. La Fiorentina ha annunciato infatti la positività di quattro calciatrici della squadra femminile. Ecco la nota del club: “Nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 svolti quest’oggi al gruppo Prima squadra femminile, sono stati riscontrati quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ancoranel calcio italiano. Laha annunciato infatti ladicalciatrici della. Ecco la nota del club: “Nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del-19 svolti quest’oggi al gruppo Prima, sono stati riscontraticasi diall’interno del gruppo. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo lanon entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento”. SportFace.

