Fiorentina, il rinnovo di Vlahovic è ancora possibile? Le ultime (Di martedì 4 gennaio 2022) Vlahovic: la situazione in casa Fiorentina dopo le dichiarazioni dell'attaccante serbo. Come stanno le trattative per il rinnovo «Se è possibile un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Non so cosa potrò succedere, vedremo». Oggi Vlahovic non ha escluso una possibile "riappacificazione" con Rocco Commisso anche sul fronte rinnovo. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nel corso de L'Originale, la situazione in casa Fiorentina non è cambiata: non si registrano sviluppi sul rinnovo e nemmeno ulteriori contatti o riavvicinamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

