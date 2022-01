Fiorentina, annuncio arrivato: l’ufficialità cambia l’attacco radicalmente (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’annuncio ufficiale, che da tempo era nell’aria, ora è arrivato: Ikoné è un nuovo giocatore della Fiorentina, ecco cosa succede all’attacco viola Nanitamo Jonathan Ikoné è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina, ora è ufficiale. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il club viola ha reso noto di aver acquistato i diritti delle prestazioni del giocatore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’ufficiale, che da tempo era nell’aria, ora è: Ikoné è un nuovo giocatore della, ecco cosa succede alviola Nanitamo Jonathan Ikoné è diventato un nuovo giocatore della, ora è ufficiale. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, il club viola ha reso noto di aver acquistato i diritti delle prestazioni del giocatore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

