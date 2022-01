Ferrara, la madre della sposa positiva al Coronavirus: matrimonio annullato e arriva la richiesta danni (Di lunedì 3 gennaio 2022) A Ferrara una coppia ha dovuto annullare il suo matrimonio a 36 ore dalla cerimonia per via della positività al Coronavirus da parte della madre della sposa. La vicenda risale al mese scorso ed è stata riportata oggi dal quotidiano La Nuova Ferrara, con i futuri coniugi, che dopo essere stati costretti all’isolamento per via dei contatti avuti con la donna, hanno chiesto i danni all’ospedale per la cattiva gestione nella comunicazione della positività della 70enne. Pochi giorni prima delle nozze, la donna aveva accusato dei dolori addominali e dopo aver consultato il medico di base è andata al pronto soccorso di Cona, dove tra i vari esami a cui è stata sottoposta c’era anche il ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Auna coppia ha dovuto annullare il suoa 36 ore dalla cerimonia per viapositività alda parte. La vicenda risale al mese scorso ed è stata riportata oggi dal quotidiano La Nuova, con i futuri coniugi, che dopo essere stati costretti all’isolamento per via dei contatti avuti con la donna, hanno chiesto iall’ospedale per la cattiva gestione nella comunicazionepositività70enne. Pochi giorni prima delle nozze, la donna aveva accusato dei dolori addominali e dopo aver consultato il medico di base è andata al pronto soccorso di Cona, dove tra i vari esami a cui è stata sottoposta c’era anche il ...

