Fedez ha il Covid: “Non sento più odori e sapori”. Chiara Ferragni è negativa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un fine anno da dimenticare per Fedez e Chiara Ferragni, costretti alla quarantena in casa per aver contratto il Covid. E il nuovo anno non comincia meglio. Almeno per il rapper, che, nelle sue ultime storie Instagram, ha annunciato di aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, proprio durante il cenone di Capodanno: Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un fine anno da dimenticare per, costretti alla quarantena in casa per aver contratto il. E il nuovo anno non comincia meglio. Almeno per il rapper, che, nelle sue ultime storie Instagram, ha annunciato di aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, proprio durante il cenone di Capodanno:

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - VittorioSgarbi : Fedez ha preso il Covid. Non sente odori e sapori. E nemmeno la sua musica. Per questo guarirà presto. - Agenzia_Ansa : 'Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa'. Chiara Ferragni postando su Instagram una foto che la ritrae… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez https:… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez https:… -