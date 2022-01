Fabrizio Corona posta una foto in perizoma con il figlio Carlos Maria: è polemica sui social (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabrizio Corona ha postato un'immagine in perizoma assieme al figlio Carlos Maria e su Instagram i follower hanno immediatamente sollevato una polemica. Fabrizio Corona ha recentemente fatto scalpore sui social media pubblicando una foto su Instagram insieme al figlio Carlos Maria in cui i due si mostrano senza veli, coperti soltanto da un perizoma, aggiungendo allo scatto una didascalia ambigua. Corona ha aggiunto le seguenti parole come didascalia dell'immagine: "E' diventato grande". Nelle Instagram Stories, inoltre, padre e figlio giocano nella vasca, immortalati dalla fidanzata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022)hato un'immagine inassieme ale su Instagram i follower hanno immediatamente sollevato unaha recentemente fatto scalpore suimedia pubblicando unasu Instagram insieme alin cui i due si mostrano senza veli, coperti soltanto da un, aggiungendo allo scatto una didascalia ambigua.ha aggiunto le seguenti parole come didascalia dell'immagine: "E' diventato grande". Nelle Instagram Stories, inoltre, padre egiocano nella vasca, immortalati dalla fidanzata ...

GossipStyle_it : Fabrizio Corona, è polemica per la foto con il figlio Carlos in perizoma - mestaerrabunda3 : RT @hipsterdelcazzo: “Dispiace che Fabrizio corona sia troppo giovane per il Quirinale. Raffaello tonon? Lascia stare l’età anagrafica, que… - BITCHYXit : Fabrizio e Carlos Corona in mutande: padre e figlio di pacco - CronacaSocial : Fabrizio Corona trascorre un magnifico capodanno a Cortina con la nuova fidanzata. Chi è la sua nuova conquista? ??… - Jessiccuccia36 : Caro fabrizio corona dopo aver aperto gli occhi su un tuo collaboratore sono proprio contenta che gente come te a p… -