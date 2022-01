Fabrizio Corona, la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica (Di lunedì 3 gennaio 2022) Di padre in figlio. Fa scalpore il post pubblicato su Instagram da Fabrizio Corona: insieme al figlio Carlos Maria, si mostrano senza veli, coperti soltanto da un perizoma e la scritta ambigua “E’ diventato grande”. Nelle stories, poi, padre e figlio giocano in vasca mentre la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Sara Barbieri, li immortala sorridenti. Di fronte agli scatti, i follower non hanno taciuto: «Povero ragazzo» si legge, e ancora: «Plagiato dal padre» oppure «Ma che è sta cosa?». Anche Carlos ha postato sul suo profilo instagram una foto che lo ritrae in primo piano con un sguardo serio e la didascialia: «Slavenian Mood», riprendendo il post del padre nelle stories. Sotto la sua foto, i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Di padre in. Fa scalpore il post pubblicato su Instagram da: insieme al, si mostrano senza veli, coperti soltanto da une la scritta ambigua “E’ diventato grande”. Nelle stories, poi, padre egiocano in vasca mentre la fidanzata dell’ex re dei paparazzi, Sara Barbieri, li immortala sorridenti. Di fronte agli scatti, i follower non hanno taciuto: «Povero ragazzo» si legge, e ancora: «Plagiato dal padre» oppure «Ma che è sta cosa?». Ancheha postato sul suo profilo instagram unache lo ritrae in primo piano con un sguardo serio e la didascialia: «Slavenian Mood», riprendendo il post del padre nelle stories. Sotto la sua, i ...

CarlaoBot : RT @francobus100: Fabrizio Corona, la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica - francobus100 : Fabrizio Corona, la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica - CronacaSocial : Fabrizio Corona trascorre un magnifico capodanno a Cortina con la nuova fidanzata. Chi è la sua nuova conquista? ??… - zazoomblog : “C’è Fabrizio Corona dietro?”: nuova scure sul GF VIP il dettaglio è saltato fuori - #Fabrizio #Corona #dietro?”:… - CarlaoBot : RT @infoitcultura: Fabrizio Corona, la foto in perizoma col figlio Carlos Maria: scoppia la polemica -