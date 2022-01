Fabio Aru: “Ho trovato lavoro e non sono pentito. Punto su due giovani italiani. Il rapporto con Nibali…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabio Aru ha dedicato alla sua passione più grande oltre 15 anni. Il suo amore per le due ruote l’ha costretto a lasciare la Sardegna da giovanissimo, a trascorre lunghi periodi lontano dagli affetti, a fare sacrifici, ma allo stesso tempo tutto questo gli ha permesso di conoscere il mondo e di fare carriera conquistato risultati importanti e indossare le maglie più ambite. Il suo palmares conta 9 vittorie, tra cui la Vuelta nel 2015, una tappa al Tour, tre al Giro e due alla Vuelta. Ci sono poi le maglie: rosa, gialla e rossa, oltre a quella di Campione Italiano nel 2017. Da qualche mese il sardo ha però voltato pagina portandosi con sé tanti ricordi indimenticabili. sono passati i primi quattro mesi da ex corridore: cosa fai adesso e come trascorri le giornate? “Ho delle giornate in cui sono molto ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)Aru ha dedicato alla sua passione più grande oltre 15 anni. Il suo amore per le due ruote l’ha costretto a lasciare la Sardegna dassimo, a trascorre lunghi periodi lontano dagli affetti, a fare sacrifici, ma allo stesso tempo tutto questo gli ha permesso di conoscere il mondo e di fare carriera conquistato risultati importanti e indossare le maglie più ambite. Il suo palmares conta 9 vittorie, tra cui la Vuelta nel 2015, una tappa al Tour, tre al Giro e due alla Vuelta. Cipoi le maglie: rosa, gialla e rossa, oltre a quella di Campione Italiano nel 2017. Da qualche mese il sardo ha però voltato pagina portandosi con sé tanti ricordi indimenticabili.passati i primi quattro mesi da ex corridore: cosa fai adesso e come trascorri le giornate? “Ho delle giornate in cuimolto ...

