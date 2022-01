F1:Schumacher compie 53 anni, auguri Todt'ispirazione per tutti' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi, 3 gennaio 2022, Michael Schumacher compie 53 anni. Il sette volte campione del mondo, gravemente infortunatosi a fine 2013 dopo una caduta sugli sci a Meribel, in Francia, ha ricevuto numerosi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi, 3 gennaio 2022, Michael53. Il sette volte campione del mondo, gravemente infortunatosi a fine 2013 dopo una caduta sugli sci a Meribel, in Francia, ha ricevuto numerosi ...

Advertising

SkySportF1 : Compie 53 anni MICHAEL SCHUMACHER ? Schumacher ha ottenuto 91 vittorie, 68 Pole position, 77 giri veloci, 155 podi,… - sportface2016 : #Schumacher compie 53 anni. #Todt: 'Ispirazione per tutti noi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Schumacher compie 53 anni, gli auguri di Todt: 'Continui ad essere un'ispirazione per tutti noi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1 - Schumacher compie 53 anni, gli auguri di Todt: 'Continui ad essere un'ispirazione per tutti noi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1 - Schumacher compie 53 anni, gli auguri di Todt: 'Continui ad essere un'ispirazione per tutti noi' -