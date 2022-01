Eugenia di York | la foto mai vista del battesimo di August

Advertising

Eugenia_Caruso : RT @GigiUpdatesIta: Gigi Hadid è stata vista con Zayn e Khai in un acquario a New York -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenia York

Amica

E intanto il duca diha preferito restarsene chiuso nella sua residenza di Royal Lodge, rinunciando ad andare sulla neve con l'ex moglie Sarah Ferguson e le figliee Beatrice.Anche tra i reali non sono mancati i nuovi arrivi:diha avuto un maschietto a febbraio e sua sorella Beatrice una femmina a settembre. Ma anche Meghan Markle , Zara Phillips e Pippa ...La principessa di York pubblica una foto inedita del piccolo August in occasione del suo battesimo lo scorso novembre ...I sat down with my then 8-year-old daughter to read a book before bedtime. The book was sort of a modern-day “boy who cried wolf” story, only it was about a little girl named Lucy who had a bad habit ...