Escursione culmina in tragedia | giovane muore sotto gli occhi della fidanzata

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Un escursionista di 34 anni è morto nel pomeriggio di ieri precipitando in un crepaccio mentre percorreva un sentiero sui Monti Sibillini (Macerata). Dramma nel pomeriggio di ieri sui Monti Sibillini. Un ragazzo di 34 anni ha perso la vita precipitando in un crepaccio mentre percorreva, in compagnia, il sentiero che da Pintura L'articolo proviene da YesLife.it.