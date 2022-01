Epifania, Roma celebra la tradizione de La Galette des Rois, il dolce francese per sentirsi re e regine per un giorno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Volete vivere i privilegi di vestire i panni di un re o di una regina, anche solo per un giorno? Abbracciate la tradizione francese dell'Epifania, procurandovi la Galette des Rois , il dolce ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Volete vivere i privilegi di vestire i panni di un re o di una regina, anche solo per un? Abbracciate ladell', procurandovi lades, il...

Advertising

StraNotizie : Epifania, arriva a Roma la 'galette des rois', il dolce per sentirsi re - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 20^ giornata: Prime designazioni arbitrali per il girone di ritorno. A Sozz… - CorriereCitta : Epifania 2022: mostre, eventi e appuntamenti. Ecco cosa fare a Roma il 6 gennaio - cronacadiroma : Meteo Roma per la Befana : In arrivo il freddo artico #Befana #Epifania #MeteoRoma #Roma #ultime-notizie - ACMilanInside_ : ???? Verso Milan - Roma. #MilanRoma , i numeri della tanto attesa sfida di #serieatim Milan-Roma: numeri, duelli e… -