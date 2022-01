Emily in Paris, Ucraina contro serie tv: “E’ offensiva” (Di lunedì 3 gennaio 2022) ‘Emily in Paris’ di nuovo nel mirino con l’accusa di fare uso di stereotipi nella descrizione di fatti e personaggi. Secondo quanto riferisce il sito della Bbc, il ministero della Cultura di Kiev ha inviato una lettera di protesta a Netflix perché un personaggio della nuova stagione della serie tv, l’Ucraina Petra (interpretata dall’attrice Daria Panchenko), coinvolge la protagonista nel furto di abiti e borse in un grande magazzino francese. Inoltre si veste senza gusto e ha continuamente paura di essere espulsa. “Un’immagine caricaturale e offensiva”, ha scritto su Telegram il ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko. E ha aggiunto: “E’ così che vengono visti gli ucraini all’estero?”. Non è la prima volta che ‘Emily in Paris’ viene criticata. Quando è ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) ‘in’ di nuovo nel mirino con l’accusa di fare uso di stereotipi nella descrizione di fatti e personaggi. Secondo quanto riferisce il sito della Bbc, il ministero della Cultura di Kiev ha inviato una lettera di protesta a Netflix perché un personaggio della nuova stagione dellatv, l’Petra (interpretata dall’attrice Daria Panchenko), coinvolge la protagonista nel furto di abiti e borse in un grande magazzino francese. Inoltre si veste senza gusto e ha continuamente paura di essere espulsa. “Un’immagine caricaturale e”, ha scritto su Telegram il ministro della Cultura ucraino Oleksandr Tkachenko. E ha aggiunto: “E’ così che vengono visti gli ucraini all’estero?”. Non è la prima volta che ‘in’ viene criticata. Quando è ...

