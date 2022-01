“Emily In Paris”, la critica dell’Ucraina per la nuova stagione della serie Netflix (Di lunedì 3 gennaio 2022) Emily In Paris: l‘Ucraina mette sotto accusa la nuova stagione della serie Netflix. Nello specifico il paese dell’oriente europeo non ha gradito la presenza del personaggio Petra (interpretata dall’attrice Daria Panchenko) che insieme alla protagonista compie un furto di abiti in un noto magazzino della capitale francese. Emily In Paris, la posizione dell’Ucraina sulla nuova stagione della serie di Darren Starr E’ il Ministro della Cultura Oleksandr Tkachenko ad aver inoltrato una lettera di protesta a Netflix nella quale ha definito il personaggio dipinto con un “ritratto offensivo” nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)In: l‘Ucraina mette sotto accusa la. Nello specifico il paese dell’oriente europeo non ha gradito la presenza del personaggio Petra (interpretata dall’attrice Daria Panchenko) che insieme alla protagonista compie un furto di abiti in un noto magazzinocapitale francese.In, la posizionesulladi Darren Starr E’ il MinistroCultura Oleksandr Tkachenko ad aver inoltrato una lettera di protesta anella quale ha definito il personaggio dipinto con un “ritratto offensivo” nei ...

