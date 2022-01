Elezioni in Brasile, tegola su Bolsonaro: ricoverato d’urgenza (Di lunedì 3 gennaio 2022) A causa di una sospetta occlusione intestinale, il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, 66 anni, è stato ricoverato d’urgenza oggi 3 gennaio nell’ospedale Vila Nova Star, a sud di San Paolo. Il Capo dello Stato aveva manifestato forti dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Un medico lo segue come un’ombra A rendere nota la notizia del ricovero in ospedale è stata l’emittente Cnn che ha citato il medico Antonio Luiz Macedo. Si tratta del chirurgo che operò Bolsonaro dopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018. Da allora Macedo segue personalmente il Presidente brasiliano. Stamattina i sanitari hanno trasportato d’urgenza l’illustre paziente in ospedale, a bordo di un elicottero. Molte operazioni dopo l’attentato I medici hanno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) A causa di una sospetta occlusione intestinale, il Presidente del, Jair, 66 anni, è statooggi 3 gennaio nell’ospedale Vila Nova Star, a sud di San Paolo. Il Capo dello Stato aveva manifestato forti dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina. Un medico lo segue come un’ombra A rendere nota la notizia del ricovero in ospedale è stata l’emittente Cnn che ha citato il medico Antonio Luiz Macedo. Si tratta del chirurgo che operòdopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018. Da allora Macedo segue personalmente il Presidente brasiliano. Stamattina i sanitari hanno trasportatol’illustre paziente in ospedale, a bordo di un elicottero. Molte operazioni dopo l’attentato I medici hanno ...

