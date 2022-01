Elettronica è il nuovo singolo di Samuel dopo Brigatabianca, tutti i dettagli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il nuovo singolo di Samuel è Elettronica, un titolo che tradisce le intenzioni del frontman dei Subsonica in questa nuova avventura solista. Da Brigatabianca è trascorso un anno, e il cantautore torinese è pronto a lanciare una nuova release con la quale omaggia la sua musica preferita. Elettronica sarà fuori su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da venerdì 7 gennaio, data in cui sarà disponibile anche in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo di Samuel racconta la storia di una notte e lo fa con lo stile che da sempre contraddistingue il cantautore torinese: una strizzata d’occhio alla dance, un riguardo speciale alla cassa continua e un beat al quale è impossibile resistere. A proposito del suo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildi, un titolo che tradisce le intenzioni del frontman dei Subsonica in questa nuova avventura solista. Daè trascorso un anno, e il cantautore torinese è pronto a lanciare una nuova release con la quale omaggia la sua musica preferita.sarà fuori su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da venerdì 7 gennaio, data in cui sarà disponibile anche in rotazione radiofonica. Ildiracconta la storia di una notte e lo fa con lo stile che da sempre contraddistingue il cantautore torinese: una strizzata d’occhio alla dance, un riguardo speciale alla cassa continua e un beat al quale è impossibile resistere. A proposito del suo ...

