El Pais | «La Salernitana salvata a mezzanotte è l’ennesima presa in giro»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Claudio Lotito, presidente della Lazio, chiama Claudio Lotito, Presidente della. Discutono, scherzano, si incontrano in uno dei loro ristoranti preferiti a Roma, vicino allo stadio Olimpico, e si divertono a ricordare aneddoti tra un caffè e una buona grappa. Più tardi Lotito della Lazio, ospite della partita, tira fuori il portafoglio, paga il conto e accompagna Lotito dellasugli spalti per vedere come la sua squadra perde 3-0”. La grande farsa delggio dellaa 5 minuti dalla, deadline per l’estromissione dal campionato, ha colpito anche ola stampa estera. E Daniel Verdù riprende la vicenda sul, sfottendo un po’ i protagonisti. “Il fatto di essere titolare di due squadre che militano in Serie A stava per costare alla ...